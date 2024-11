Dólar tem leve baixa após dado de emprego dos EUA muito abaixo do esperado

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,06%, a 103,820.

"No factual sobre hoje, mercado reagindo então ao relatório, fazendo as taxas de juros tocarem as mínimas e dólar, como de praxe, acompanhando", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Não descarto mesmo mais volatilidade pela frente. Cenário do câmbio para o curto prazo será desafiador", completou.

Na próxima semana, além da decisão do Fed na quinta-feira, as atenções se voltarão à eleição presidencial dos EUA na terça. As pesquisas de opinião têm mostrado uma disputa acirrada, mas os mercados de apostas têm se inclinado para uma vitória do candidato republicano, Donald Trump.

No cenário doméstico, as preocupações do mercado com o cenário fiscal continuam mantendo o dólar em um patamar alto. Na quinta-feira, o dólar à vista teve o maior valor de fechamento desde 9 de março de 2021.

Investidores aguardam o anúncio de prometidas medidas de contenção de gastos pelo governo visando garantir a sustentação do arcabouço fiscal.