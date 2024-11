BV vê riscos global e fiscal como pesos para a economia do Brasil, com juros e dólar elevados

O banco atribui o pessimismo em relação ao cenário global para os próximos dois anos a uma série de fatores, incluindo a desaceleração econômica de países importantes -- com destaque para a China --, uma maior prevalência do tema fiscal no cenário externo, pressão sobre os preços de commodities e choques climáticos.

"Não é um ambiente favorável para mercados emergentes, cenário global não vai ajudar a gente. Os investidores vão ficar muito mais cautelosos com os ativos que vão comprar", disse o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, a jornalistas em apresentação das previsões da instituição nesta segunda-feira.

Segundo o BV, após fechar este ano com uma alta prevista no Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1%, a economia brasileira desacelerará para uma taxa de crescimento de 1,8% em 2025. No ano seguinte, a projeção é de uma expansão de 2%, que o banco vê como o PIB potencial do Brasil.

No lado dos preços, os economistas do BV projetam que a inflação encerrará 2024 em 4,5%, exatamente o teto da meta perseguida pelo BC. Nos próximos dois anos, a alta dos preços deve chegar a 3,9% e 4%, respectivamente, acima do centro do objetivo, de 3%.

Na elaboração das projeções, o BV trabalhou com um cenário de consenso em que o ex-presidente Donald Trump sairá vitorioso da eleição presidencial dos Estados Unidos, o que ainda poderia elevar as tensões geopolíticas e comerciais diante das promessas do republicano de tarifas sobre importações.

Apesar do cenário adverso, o banco prevê que o Brasil deve enfrentar menos problemas do que seus pares latino-americanos, devido ao fato de apresentar uma economia mais resistente a choques externos, principalmente por conta da força de seu setor exportador, impulsionador da expansão de 2,9% do PIB em 2023.