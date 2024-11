Klabin tem resultado dentro do esperado no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta segunda-feira um desempenho operacional em linha com a previsão média do mercado para o terceiro trimestre, apoiada em avanço da receita e queda nos custos, segundo balanço da maior produtora de papel para embalagens do país.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,8 bilhão de reais, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 1,77 bilhão de reais para a companhia no terceiro trimestre.

A receita líquida subiu 14%, para cerca de 5 bilhões de reais, apoiada em variação cambial e maiores preços de celulose e papelão, além de aumentos nas vendas de embalagens e papéis.