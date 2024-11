Retração da indústria da zona do euro mostra sinais de estabilização em outubro, mostra PMI

"Há uma boa notícia nesses números: a recessão no setor industrial não se aprofundou ainda mais em outubro", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"A produção caiu em um ritmo mais lento do que no mês anterior, e os novos pedidos recuaram de forma menos acentuada."

O índice de novos pedidos, uma medida da demanda, saltou de 42,2 para 44,2, um recorde de quatro meses, embora ainda sinalize declínio.

Isso ocorreu uma vez que as fábricas reduziram seus preços pela taxa mais rápida desde abril, justificando, em parte, o ciclo de afrouxamento da política monetário em andamento do Banco Central Europeu.

O BCE cortou as taxas de juros no mês passado pela terceira vez este ano, dizendo que a inflação na zona do euro está cada vez mais sob controle, e a expectativa é de novo corte em dezembro.

(Reportagem de Jonathan Cable)