Itaú Unibanco deve ter dividendo extraordinário

"A discussão é sobre qual é o tamanho do dividendo", disse Maluhy Filho, acrescentando que a divulgação dessa decisão deve ocorrer no começo de 2025, quando será publicado o balanço de 2024, bem com as projeções do banco para o próximo exercício.

Para o exercício de 2023, quando teve lucro líquido gerencial de 35,6 bilhões de reais, o Itaú distribuiu 21,5 bilhões de reais em juros sobre capital próprio e dividendos, sendo que 11 bilhões foram dividendos adicionais.

Na bolsa paulista, por volta de 10h50, as ações preferenciais do Itaú avançavam 2,64%, a 36,21 reais, enquanto o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,21%.

Na visão de analistas do Safra, o resultado do Itaú reforçou a capacidade do banco de aumentar receitas e crescer capital com um ROE robusto de 23%. Além disso, o lucro no trimestre superou nossa estimativa em 3%, em grande parte explicado pela reversão de provisão para Americanas.

O Maluhy Filho também afirmou que não há qualquer mudança no apetite a risco de crédito do banco, afirmando que as provisões do Itaú estão adequadas e que ele continua enxergando uma performance favorável para a inadimplência.

O Itaú "tem sido capaz de crescer o portfólio com uma qualidade de crédito, com uma qualidade de portfólio bastante grande", afirmou o executivo.