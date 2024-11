BC eleva Selic em 0,50 ponto, a 11,25%, e defende que governo adote medidas fiscais estruturais

"O Comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária", afirmou o Comitê de Política Monetária (Copom) em comunicado.

Membros da diretoria do BC têm destacado o efeito negativo de incertezas fiscais no mercado, com o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, afirmando em mais de uma ocasião que o país precisa passar por um choque fiscal positivo se quiser conviver com juros mais baixos.

Em relação ao cenário global, apesar de não mencionar diretamente a eleição de Donald Trump para retornar à presidência dos Estados Unidos, o Copom apontou que o ambiente permanece desafiador em função "principalmente" da conjuntura econômica incerta no país norte-americano.

COMPROMISSO COM A META

No comunicado, o Copom não deixou claro o que fará na reunião de dezembro, a última antes de Campos Neto passar a presidência do BC para Gabriel Galípolo, voltando a afirmar que o ritmo de ajustes futuros nos juros básicos e a magnitude total do ciclo de aperto monetário serão ditados pelo "firme compromisso de convergência da inflação à meta".

De acordo com o comunicado, as decisões futuras sobre os juros básicos dependerão da evolução da dinâmica da inflação, do nível de ociosidade da economia e das projeções, expectativas e balanço de riscos para os preços à frente.