Diante da ameaça de tarifas, a Europa busca opções para apaziguar Trump

Fazendo negócios com Trump

Em 2018, Trump e o então chefe executivo da UE, Jean-Claude Juncker, fecharam um acordo que incluía o desejo da UE de importar mais GNL dos EUA. Isso ajudou a evitar novas tarifas sobre os produtos da UE, além do aço e do alumínio. Bruxelas espera que Trump seja um presidente com o qual possa voltar a fazer negócios.

Os investimentos na UE para diversificar o fornecimento de energia, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, podem levar a um aumento dos fluxos de GNL dos EUA, acreditam as autoridades da UE.

Alguns diplomatas da UE sugerem que a China, com a qual a política dos EUA provavelmente se tornará mais rígida, poderia ser outra área de cooperação, embora o desejo da UE de se ater às regras do comércio global e de "minimizar o risco", mas não se desvincular da China, dificultará as discussões.

A Presidência de Trump tem outras implicações importantes para a Europa, que enfrenta o desafio de longo prazo de como financiar os gastos com o bem-estar de uma população que está envelhecendo durante um crescimento econômico modesto.

Se Trump reduzir o apoio à aliança militar da Otan e à guerra da Ucrânia, os governos da Europa terão que financiar o aumento dos gastos com defesa a partir de orçamentos já sobrecarregados por níveis de dívida nacional próximos a 90% da produção.