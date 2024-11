Mercados estão mais confiantes de que a redução do balanço patrimonial do Fed tem espaço para ocorrer

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - Os mercados financeiros estão indo para a reunião desta semana do Federal Reserve com mais clareza do que há algum tempo sobre as perspectivas para a redução do balanço patrimonial em andamento do banco central dos Estados Unidos, e aqueles que acompanham de perto o processo veem sua continuidade no próximo ano, mesmo com o Fed continuando a reduzir a taxa de juros.

Essa clareza está amplamente ligada a um novo índice do Fed de Nova York que mapeia as pressões na liquidez de curto prazo do mercado. Chamado de Reserve Demand Elasticity, ele parece antecipar a escassez de liquidez e, em sua primeira apresentação, mostrou que os mercados monetários ainda estão cheios de dinheiro.