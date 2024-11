Presidente do STF homologa acordo de R$170 bi por rompimento de barragem em Mariana

Com o lema "Lutar e organizar para os direitos conquistar", o evento incluiu uma série de ações, como uma marcha pelas ruas de Mariana e debates sobre o recente acordo de reparação.

O MAB afirmou em nota na véspera que as indenizações individuais acertadas são "insuficientes" e também defenderam que houve uma exclusão de áreas atingidas, como parte do litoral do Espírito Santo e o sul da Bahia, que não foram reconhecidas no acordo.

Barroso, entretanto, afirmou na nota desta quarta-feira que o acordo resultou de mediação conduzida em ambiente qualificado e frisou que isso garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação.

"Todas as partes estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados", afirmou.

O STF reiterou ainda que o acordo prevê cláusulas específicas das pessoas atingidas e dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais.

No caso das pessoas atingidas, a adesão ao acordo é facultativa e voluntária, pontuou o STF. Já para os povos indígenas, quilombolas e tradicionais, haverá um processo de consulta direcionado, conduzido pela União, que definirá as regras para a indenização. Em ambos os casos, está prevista a continuidade das medidas e programas atualmente vigentes.