SAIBA MAIS-O que está em jogo para os mercados globais com Presidência de Trump

Os investidores têm ficado cada vez mais alarmados com a escala da dívida do governo dos EUA e com os déficits fiscais que se somam a ela, com a preocupação de que isso aumente os custos dos empréstimos, ou os rendimentos dos Treasuries.

Os planos de gastos de Trump poderiam acrescentar 7,5 trilhões de dólares ao déficit em 10 anos, de acordo com uma estimativa, muito maior do que o proposto por Kamala. Os rendimentos dos Treasuries subiram quase 50 pontos-base em outubro, quando os mercados estavam precificando uma probabilidade maior de vitória de Trump.

As pressões inflacionárias das políticas de Trump deixariam o Fed com menos espaço para cortar os juros, o que manteria os rendimentos dos Treasuries elevados.

MERCADOS EMERGENTES

Mesmo antes da eleição, as preocupações com as políticas de Trump já pesavam sobre as economias emergentes. Além das tarifas sobre a China, Trump disse que aplicaria uma tarifa de até 200% sobre as importações de veículos mexicanos. O peso mexicano poderia se enfraquecer além de 21 por dólar, níveis não vistos em mais de dois anos, segundo analistas.

Outro possível problema para os mercados emergentes: o vice-presidente de Trump, JD Vance, propôs um imposto de 10% sobre as remessas de dinheiro, importante para muitas economias latino-americanas.