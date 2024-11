Vitória de Trump eleva urgência de medidas fiscais do governo Lula, dizem analistas

Reportagem da Reuters na terça-feira informou que o governo estuda colocar os limites dos gastos com saúde e educação sob um teto geral que já vigora para outras despesas. Segundo fontes, a ideia é que essas despesas passem a ser disciplinadas pelas regras estabelecidas pelo arcabouço fiscal aprovado no ano passado pelo governo Lula, que combina metas de resultado primário com um teto para o crescimento real das despesas de até 2,5% ao ano.

Na segunda-feira, Haddad havia dito que as medidas em preparação buscam prolongar a vida do arcabouço fiscal e podem ser anunciadas nesta semana.

“Estamos vendo que os países emergentes estão sofrendo também com a vitória de Trump, que suas moedas também estão sofrendo frente ao dólar, mas o Brasil tem sofrido mais”, afirmou o economista-chefe da gestora Nomad, Danilo Igliori.

“Na questão fiscal, estamos aguardando um passo a mais do governo. Vindo uma coisa bem robusta, há chance de o dólar cair. Espero que esta consciência tenha chegado ao governo”, acrescentou.

Na visão de Igliori, o governo precisará anunciar “reduções substanciais” nos gastos, de forma crível, sendo que entre 40 e 60 bilhões de reais seriam suficientes sob o ponto de vista técnico. Mas será necessário convencer o mercado de que há realmente apoio político para as mudanças, diz o economista.

Em falas recentes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem defendido a necessidade de um “choque fiscal positivo” para que as taxas de juros possam cair no Brasil. Segundo ele, os momentos da história em que os juros cederam de forma sustentável no Brasil foram aqueles em que houve um choque fiscal.