Ações europeias se recuperam com impulso de papéis de tecnologia

Por Shashwat Chauhan e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias recuperaram terreno e fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas por papéis de tecnologia e recursos básicos, enquanto o índice de referência do Reino Unido caiu depois que o Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros, mas projetou uma inflação mais alta após o primeiro orçamento do novo governo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,7%, impulsionado por um avanço de 2,2% no setor de tecnologia, recuperando as perdas da sessão anterior. O setor automotivo também registrou alta de 2,2%, após uma queda de mais de 2% na quarta-feira.