Ibovespa reverte ganhos e toca mínimas do dia com ruídos sobre pacote fiscal

O penúltimo pregão da semana também é marcado pela repercussão de uma bateria de resultados corporativos, com Petz e Totvs entre os destaques negativos após divulgarem seus números na véspera, depois do fechamento do pregão.

Vale era um contrapeso positivo relevante, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, assim como Petrobras, favorecida pela melhora dos preços do petróleo no exterior antes do balanço no final do dia.

Investidores ainda aguardam decisão de política monetária nos Estados Unidos, prevista para as 16h (horário de Brasília).

(Por Paula Arend Laier)