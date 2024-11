Presidente do BC da China se compromete a apoiar recuperação econômica

PEQUIM (Reuters) - A China continuará implementando uma política monetária de apoio para ajudar a promover uma recuperação econômica sustentada, disse o presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, em comentários divulgados nesta quinta-feira.

A China promoverá a abertura de seu setor de serviços financeiros e fortalecerá a comunicação com os mercados, disse Pan durante uma reunião com executivos de instituições financeiras estrangeiras, de acordo com um comunicado do banco central chinês.

O banco central "manterá um equilíbrio dinâmico entre crescimento econômico e qualidade, fatores internos e externos, bem como investimento e consumo, e continuará implementando uma política monetária de apoio", disse Pan.