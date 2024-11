Resultado fiscal de outubro foi expressivo e vai ajudar dado do ano, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O resultado primário do governo central em outubro foi expressivo, um superávit próximo a 40 bilhões de reais, e vai colaborar para que o dado acumulado do ano fique melhor do que o observado até o momento, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, em entrevista à imprensa.

O resultado fiscal acumulado de janeiro a setembro ficou em 105,2 bilhões de reais, informou o Tesouro nesta quinta. Os números de outubro devem ser divulgados apenas a partir da última semana de novembro.

Os dados, até o momento, seguem distantes da meta de déficit primário zero fixada pelo governo para 2024, que conta com uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB, equivalente a cerca de 29 bilhões de reais.