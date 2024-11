Minério de ferro cai antes de China revelar novos estímulos fiscais

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta sexta-feira, com os investidores adotando uma postura cautelosa em meio à queda contínua da demanda e antes que a China, principal mercado consumidor de minério, revele seu pacote de estímulo fiscal, bastante aguardado.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,65%, a 776 iuanes (108,45 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura recuou 2,16%, para 103,25 dólares a tonelada.