Não há vencedores em guerras comerciais, diz embaixador da China nos EUA

Ao discursar em um jantar oferecido pelo Conselho Empresarial EUA-China em Xangai na quinta-feira, Xie não abordou diretamente a eleição dos EUA ou Trump, que anteriormente impôs tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses antes de concordar com uma trégua em janeiro de 2020.

Em 2019, a economia da China teve um crescimento revisado de 6,0%, o mais fraco em quase 30 anos, prejudicada pela guerra comercial com os EUA. A economia esfriou ainda mais desde então, com o governo visando uma expansão modesta de cerca de 5,0% em 2024, colocando-a em desvantagem se houver novos atritos comerciais depois que Trump assumir o cargo em janeiro.

O republicano prometeu adotar tarifas globais de 60% sobre as importações norte-americanas de produtos chineses, em comparação com os 7,5% a 25% cobrados em seu primeiro mandato.

Lembrando os Estados Unidos da presença de empresas norte-americanas em solo chinês, Xie disse que cerca de 60% das novas lojas abertas pelo McDonald's Corp no ano passado foram na China, enquanto Xangai é a única grande cidade do mundo com mais de 1.000 cafeterias Starbucks.

"Quanto mais histórias de sucesso de cooperação mutuamente benéfica, melhor", disse Xie.

"A China e os Estados Unidos podem realizar muitas coisas boas e grandiosas por meio da cooperação, e a lista de cooperação deve ser ampliada cada vez mais."