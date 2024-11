Em mudança de estratégia, Toyota planeja aumentar produção na China, dizem fontes

As montadoras tradicionais — grupo do qual a Toyota faz parte — foram desafiadas na China, com empresas locais desenvolvendo veículos a preço acessível, movidos a bateria e com tecnologia avançada.

No ano passado, a Toyota anunciou planos para aumentar a cooperação com o seu centro de pesquisa e desenvolvimento na província de Jiangsu e suas duas joint ventures locais. Um problema é que os carros desenvolvidos independentemente pelos parceiros estão vendendo melhor do que os produzidos pela própria empresa japonesa.

A Toyota anunciou na quarta-feira que seu lucro operacional na China caiu na primeira metade do ano fiscal, principalmente devido ao maior custo de marketing causado pela grande competição a preços baratos pelas marcas locais.

Em meio a esse cenário competitivo, a Mitsubishi Motors Corp deixou a China, enquanto a Honda Motor e a Nissan Motor decidiram reduzir a capacidade de produção local.

