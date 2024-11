Mais cortes de juros pelo BCE estão previstos, mas ritmo é incerto, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - Mais cortes na taxa de juros do Banco Central Europeu estão por vir e a taxa de depósito pode atingir o chamado nível neutro no primeiro semestre do próximo ano, disse o presidente do banco central da Finlândia, Olli Rehn, nesta terça-feira.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano, à medida que a inflação da zona do euro desacelera, e novas reduções em cada uma de suas reuniões, pelo menos até abril do próximo ano, estão totalmente precificadas.

"A direção das mudanças nos juros é clara", disse Rehn em uma conferência em Londres.