Hapvida vai elevar preços para absorver "judicialização"

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de planos de saúde Hapvida reclamou nesta quarta-feira do que chamou de "aumento expressivo" na busca de clientes do setor por proteção da Justiça e afirmou que vai elevar valores em todas as tabelas de preços para absorver os impactos.

"Estamos repensando o modelo de precificação para absorver com eficiência a judicialização", disse o presidente-executivco da Hapvida, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, em conferência com analistas após a publicação de resultados de terceiro trimestre do grupo na noite da véspera, que trouxeram crescimento de 24% no lucro do período sobre um ano antes.

"A judicialização aumentou de forma expressiva nos últimos 12 a 24 meses", disse o executivo, citando aumento de 1,5 ponto percentual nos preços da empresa em novas vendas e outros itens não regulados e afirmando que "más práticas têm prejudicado o setor como um todo".