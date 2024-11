Ibovespa fecha no azul com suporte de Embraer em dia repleto de balanços

DESTAQUES

- EMBRAER ON saltou 4,73%, a 56,69 reais, renovando marcas histórias, ajudada por relatório do JPMorgan elevando em 30% o preço-alvo do papel, a 78 reais, e reiterando a recomendação "overweight". "O momentum positivo das ações deve continuar durante o quarto trimestre devido à sazonalidade dos lucros e a novos pedidos", afirmaram os analistas.

- AZZAS 2154 ON valorizou-se 2,69%, tendo o resultado do terceiro trimestre, previsto para publicação no final do dia, no radar. Projeções compiladas pela Lseg apontam lucro líquido de 148 milhões de reais.

- CVC BRASIL ON avançou 2,36%, após reportar lucro líquido de 14,4 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 87,5 milhões um ano antes. A receita líquida caiu 12%, mas o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado aumentou 29,1%, para 124,7 milhões de reais, com a margem passando de 25,7% para 34,3%.

- IRB(RE) ON perdeu 6,85%, mesmo após salto no lucro líquido para 115,9 milhões de reais no terceiro trimestre, com declínio na sinistralidade. O presidente-executivo da resseguradora afirmou que a expectativa é de que a companhia siga registrando crescimento do lucro em 2025, mas deve reduzir o ritmo, enquanto dividendos devem ficar apenas para o ano seguinte em um cenário mais realista.

- HAPVIDA ON fechou em baixa de 6,34%, mesmo com alta de 24,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, para 324,5 milhões de reais, uma vez que o resultado ficou abaixo da previsão de analistas. No terceiro trimestre, a sinistralidade caixa da Hapvida ficou em 70,4%, de 71,9% um ano antes.