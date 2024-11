BB eleva estimativas para provisões contra calotes em 2024 após alta no 3º tri

As receitas com prestação de serviços cresceram 4,9%, enquanto as despesas administrativas aumentaram 5% ano a ano, com o índice de eficiência acumulado em 12 meses marcando 25,4%, menor patamar histórico. O BB revisou seu guidance para despesas administrativas para alta de 5% a 7%, de 6% a 10% antes.

O índice de Basileia passou a 14,66%, de 16,24% um ano antes, e o de capital nível I ficou em 13,51%, de 14,64% no mesmo período do ano passado, com o capital principal caindo de 12,49% para 11,77% na comparação ano a ano.

CRÉDITO

A carteira de crédito ampliada total do BB cresceu 13%, para 1,2 trilhão de reais, com avanço de 7,9% em pessoa física, avanço de 13,5% em pessoa jurídica e de 13,7% na carteira ampliada agro. O banco manteve sua previsão de expansão de 8% a 12% para a carteira total em 2024.

O índice de inadimplência acima de 90 dias finalizou setembro em 3,33%, de 2,81% um ano antes e 3% no segundo trimestre. O índice de cobertura passou a 177,6%, de 199,1% no final do terceiro trimstre de 2023 e 191,3% nos três meses anteriores.

O BB também comunicou nesta quarta-feira que aprovou no último dia 11 remuneração complementar a acionistas, com a distribuição de 2,76 bilhões de reais em juros sobre capital próprio relativos ao terceiro trimestre. Os valores serão pagos em 6 de dezembro, com base na posição acionária de 25 de novembro.