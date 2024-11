Ibovespa avança com ajuda de Petrobras em meio a vários balanços

DESTAQUES

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,81%, endossada pelo avanço do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 0,87%. PETROBRAS ON ganhava 1,25%.

- BANCO DO BRASIL ON caía 2,54%, apesar da alta no lucro do terceiro trimestre para 9,5 bilhões de reais, uma vez que houve aumento relevante em provisões para calote, o que fez o BB revisar suas provisões para o ano. A CEO do banco afirmou que não há crise no agronegócio e que piora na inadimplência do setor se concentra em soja e no Centro-Oeste.

- MARFRIG ON saltava 7,69%%, após a processadora de carne bovina reportar lucro líquido de 79,1 milhões de reais, bem como anunciar a distribuição de 2,5 bilhões de reais em dividendos intercalares e programa de recompra de até 27,9 milhões de ações, equivalentes a 9,72% dos papéis em circulação.

- MRV&CO ON cedia 7,79%, mesmo após reduzir o prejuízo para 12,7 milhões de reais no terceiro trimestre, quando a construtora que teve uma geração de caixa ajustada de 124 milhões de reais no terceiro trimestre, ante consumo de 46,2 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

- CEMIG PN avançava 5,74%, tendo no radar divulgação de um lucro líquido recorrente de 1,1 bilhão de reais, 9,3% inferior ao registrado no mesmo período de 2023, e anúncio de uma nova CFO, Andrea Marques de Almeida, para as operações da companhia elétrica.