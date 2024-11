Wall Street afunda com cautela de Powell e escolhas do gabinete de Trump

Os traders aumentaram as apostas de que o Fed não alterará as taxas em sua reunião de dezembro, precificando uma chance de cerca de 42%, contra cerca de 14% há um mês, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Eles também reduziram as expectativas de flexibilização em 2025.

Essa visão foi reforçada por dados econômicos de sexta-feira que mostraram que as vendas no varejo dos EUA aumentaram um pouco mais do que o esperado em outubro. Os preços das importações também se recuperaram e dados divulgados na quarta e quinta-feira mostraram uma inflação estável.

"Nas últimas 48 horas, tivemos algumas mudanças muito grandes, não apenas devido à eleição, mas também devido aos dados econômicos que foram melhores do que o esperado e ao discurso de Powell sobre não precisar ser tão agressivo nos cortes das taxas de juros", disse Adam Rich, vice-diretor de investimentos da Vaughan Nelson em Houston.

"As expectativas do mercado quanto aos cortes nas taxas de juros caíram substancialmente e o mercado também está se reajustando após uma reação bastante otimista às eleições nos EUA."

As quedas de sexta-feira encerraram uma semana em que o foco do mercado mudou da vitória de Trump nas eleições dos EUA, vista como uma escolha pró-negócios, para preocupações com o caminho do corte das taxas e possíveis riscos de inflação sob o próximo governo.

Durante a semana, o S&P 500 caiu 2,08%, enquanto o Nasdaq caiu 3,15%, marcando suas maiores perdas semanais em mais de dois meses. O Dow caiu 1,24% na semana.