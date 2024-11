Enel eleva dividendo mínimo e investirá mais de US$45 bilhões até 2027

A reação do mercado foi discreta. As ações do grupo abriram em alta de 0,7%, mas depois ficaram negativas e passaram a cair 1,1%, um pouco melhor do que o índice negativo de blue-chips de Milão.

"As metas delineadas na reunião do mercado de capitais atenderam amplamente às expectativas do mercado, mas é improvável que (as ações) brilhem devido à falta de surpresas positivas", disseram os analistas do Citi em relatório a clientes.

Os investimentos em redes elétricas aumentarão cerca de 40% em relação ao plano anterior, chegando a 26 bilhões de euros, e os aportes em projetos renováveis permanecerão praticamente inalterados em 12 bilhões de euros, enquanto 2,7 bilhões de euros serão dedicados a negócios para clientes.

O grupo agora espera que o lucro ordinário antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumente para 22,9-23,1 bilhões de euros em 2025 e, potencialmente, alcance até 24,5 bilhões em 2027.

A receita líquida ordinária deve aumentar para 6,7 a 6,9 bilhões de euros no próximo ano e ultrapassar 7 bilhões no final do plano.

Este ano, o grupo espera concluir um amplo plano de alienação de ativos iniciado no final de 2022, que reduzirá sua dívida para cerca de 2,4 vezes o lucro básico, abaixo da média do setor de 3,1 vezes, informou a empresa.