Minério de ferro sobe com demanda firme e esperanças de estímulo da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram em direção ao nível psicológico de 100 dólares por tonelada nesta segunda-feira, sustentados pela demanda firme de curto prazo e pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos por parte da China, o maior consumidor mundial do minério.

O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 2,78%, a 99,4 dólares a tonelada, depois de atingir a máxima intradiária de 100,3 dólares a tonelada no início da sessão. Na semana passada, o contrato caiu mais de 5%.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,87%, a 761 iuanes (105,08 dólares) a tonelada.