Spirit Airlines, pioneira em viagens de baixo custo nos EUA, pede recuperação judicial

(Reuters) - A Spirit Airlines entrou com pedido de recuperação judicial, anunciou a companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos nesta segunda-feira, após enfrentar uma longa série de prejuízos trimestrais, tentativas frustradas de fusões e dívidas prestes a vencer.

A companhia, conhecida por sua pintura amarela vibrante, vinha acumulando perdas apesar da forte demanda por viagens, devido a custos operacionais mais elevados.

Os problemas da Spirit se agravaram após sua fusão planejada com a JetBlue Airways fracassar em janeiro, além do impacto do problema nos motores Pratt & Whitney Geared Turbofan (GTF) da RTX, que paralisou muitas de suas aeronaves.