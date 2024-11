Dólar tem leve alta em meio à aversão global ao risco após alerta de Putin

"É provável que continue assim enquanto os mercados considerarem a doutrina revisada de Putin apenas uma ameaça, e não o cruzamento de uma linha que dê início a um conflito mais amplo ou o uso de armas nucleares", completou.

Os mercados globais também continuam observando a busca do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, por um secretário do Tesouro, conforme a disputa pelo cargo parece ter se ampliado após uma pausa no fim de semana.

A perspectiva da implementação de uma nova política econômica que inclua tarifas adicionais e cortes de impostos já vem valorizando o dólar, à medida que analistas consideram os projetos do republicano inflacionários.

No cenário doméstico, investidores continuam à espera do anúncio de medidas de contenção de gastos pelo governo. A demora na divulgação do pacote, após o governo ter prometido o anúncio para depois do segundo turno das eleições municipais, tem estressado o mercado e pressionado os ativos brasileiros.

Em entrevista à Times Brasil/CNBC divulgada no domingo, o ministro do Fazenda, Fernando Haddad, indicou que o pacote está fechado e deve ser anunciado em breve, com a pendência apenas da resposta do Ministério da Defesa.