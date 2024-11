Brasil critica Carrefour após comentário de presidente sobre carne do Mercosul

Em uma declaração separada, o Ministério da Agricultura afirmou que os controles rigorosos do Brasil tornaram o país o maior exportador de carne bovina e de aves do mundo, vendendo para 160 países e atendendo aos padrões mais rigorosos, inclusive os da UE.

Conrado Ferber, diretor do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai, disse que a posição do Carrefour é "lamentável" e "comercialmente incompreensível" porque desconsidera a base do livre comércio que permite o crescimento das economias.

Em uma declaração à Reuters nesta quinta-feira, o Carrefour esclareceu que os comentários do presidente-executivo se aplicam apenas às lojas na França e não estão relacionados à qualidade da carne do Mercosul, mas sim às preocupações do setor agrícola francês.

O Carrefour disse que as unidades da empresa em todos os outros países onde o grupo está presente, incluindo o Brasil e a Argentina, podem continuar a comprar carne do Mercosul.