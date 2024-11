Café arábica atinge máxima de 13 anos, perto de US$3 por libra-peso

Isso ocorre apesar dos recentes aumentos de preços, observou o centro de pesquisa.

O índice de preços locais do arábica do Cepea atingiu na segunda-feira o valor mais alto desde fevereiro de 1998, impulsionado também pela oferta limitada de robusta no Vietnã, maior produtor dessa variedade, e no Brasil.

Os contratos futuros de março do café arábica na bolsa ICE, referência para preços físicos do café em todo o mundo, fecharam em alta de 3,2 centavos, ou 1,1%, a 2,957 dólares por libra-peso, depois de terem atingido o valor mais alto desde abril de 2011, a 2,9750 dólares.

Os contratos futuros de janeiro do café robusta caíram 0,2%, para 4.787 dólares a tonelada métrica.

A safra brasileira do próximo ano parece ter perdido algum potencial após a seca do início do ano, com a umidade do solo ainda baixa, apesar das chuvas recentes, e os corretores brasileiros locais citando árvores com muitas folhas e poucas cerejas.

Quanto à demanda, a Luckin Coffee , da China, assinou um acordo para comprar 4 milhões de sacas de café do Brasil.