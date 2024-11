Com greves se aproximando, sindicato da Volkswagen exige "grande passo" para negociação

A Volkswagen exigiu um corte salarial de 10%, argumentando que precisa reduzir custos e aumentar lucro para defender sua participação no mercado diante da concorrência de montadoras da China e da queda na demanda na Europa. A montadora alemã também ameaça fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez em seus 87 anos de história.

Os problemas da maior montadora de veículos da Europa alimentam preoucupações maiores sobre o status da Alemanha como uma potência industrial antes da eleição em fevereiro, na qual o desempenho da economia sob o comando do chanceler Olaf Scholz é alvo de críticas.

Na última quarta-feira, os sindicatos propuseram renunciar aos bônus por dois anos e criar um fundo para financiar uma redução temporária das horas de trabalho em áreas menos produtivas da empresa. As entidades disseram que essas medidas evitarão demissões em massa e economizarão 1,5 bilhão de euros.

Mas a proposta estava condicionada à empresa descartar o fechamento de fábricas, o que a Volkswagen se recusou a fazer.

"Uma solução antes do Natal depende do outro lado dar um grande passo em direção a ela hoje (quinta-feira)", disse o negociador sindical do IG Metall, Thorsten Groeger. "Se o IG Metall quiser, as linhas das fábricas ficarão paradas."

Se a administração rejeitar a proposta, os sindicatos - que controlam metade dos assentos no conselho de administração do grupo - exigirão um aumento salarial de 7%, além do não fechamento das fábricas.