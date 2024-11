Demanda por chips da Nvidia segue em alta, mas crescimento mais fraco das vendas preocupa investidores

As expectativas eram altas antes dos resultados, com as ações da Nvidia subindo mais de 20% nos últimos dois meses e atingindo um recorde intradiário na segunda-feira. A ação quase triplicou este ano e subiu mais de nove vezes nos últimos dois anos, dando à empresa um valor de mercado de 3,6 trilhões de dólares.

A Nvidia está no meio do lançamento de sua poderosa linha de chips de IA Blackwell, que inicialmente pressionará as margens brutas da empresa, mas deve melhorar com o tempo.

A nova linha de processadores foi bem recebida pelos clientes da Nvidia, e a empresa deve superar suas projeções iniciais de vários bilhões de dólares em vendas desses chips no quarto trimestre, disse a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, a analistas em uma teleconferência na quarta-feira.

Inicialmente, a família de chips Blackwell terá margens brutas na faixa dos 70%, mas elas aumentarão para a faixa dos 75% à medida que a produção aumentar, disse Kress.

A empresa projetou uma receita de 37,5 bilhões de dólares, podendo variar 2% a mais ou a menos, no quarto trimestre, em comparação com estimativa média dos analistas de 37,09 bilhões de dólares, segundo dados compilados pela LSEG.

Embora ainda seja uma taxa impressionante de crescimento, devido à enorme demanda pelos chips da empresa, que alimentam os sistemas complexos de IA generativa, a previsão marca uma desaceleração clara em relação aos trimestres anteriores, quando a Nvidia normalmente reportava vendas que pelo menos dobravam.