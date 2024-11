Google deve vender Chrome para restaurar concorrência na busca online, diz Departamento de Justiça dos EUA

O juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, agendou um julgamento sobre as propostas para abril, embora o presidente eleito Donald Trump e o próximo chefe antitruste do DOJ possam intervir e mudar o curso do caso.

COMITÊ TÉCNICO

As propostas são abrangentes, incluindo a proibição do Google de reentrar no mercado de navegadores por cinco anos e a insistência para que ele venda seu sistema operacional móvel Android, caso outros remédios não consigam restaurar a concorrência.

O DOJ também solicitou a proibição ao Google de comprar ou investir em rivais de pesquisa, produtos de inteligência artificial baseados em consultas ou tecnologia de publicidade.

Editores e sites também teriam uma maneira de optar por não serem incluídos no treinamento dos produtos de IA do Google.

Um comitê técnico de cinco pessoas, nomeado pelo juiz, supervisionaria a conformidade com as propostas dos promotores. O comitê, que seria pago pelo Google, teria o poder de exigir documentos, entrevistar funcionários e se aprofundar no código do software, segundo o processo.