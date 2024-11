Membro do BCE alerta que guerra comercial com EUA pode deixar Europa em recessão e com inflação alta

NICÓSIA (Reuters) - A Europa sofrerá no caso de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos e poderá enfrentar uma recessão junto de uma inflação alta, disse o presidente do banco central do Chipre, Christodoulos Patsalides, nesta quinta-feira.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tem prometido impor tarifas sobre a maioria das importações e dito que a Europa pagará um preço alto por ter mantido um enorme superávit comercial durante anos.

"As tensões comerciais estão aumentando", disse Patsalides em uma conferência. "Se as restrições comerciais se concretizarem, o resultado poderá ser inflacionário, recessivo ou pior", disse Patsalides.