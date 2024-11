Rio tem nova operação para desmantelar atividade fraudulenta contra clientes do BB

O objetivo da operação desta quinta-feira é apreender dispositivos eletrônicos ilegais, coletar provas e identificar outros integrantes do esquema criminoso.

"A investigação da DRF revelou que os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes, manipulando essas informações para cometer fraudes financeiras", afirmou a polícia do Rio.

Os alvos da operação "Chave Mestra" são acusados de organização criminosa e invasão de dispositivo de informática. As investigações tiveram início a partir de informações da Unidade de Segurança Institucional do BB. As apurações começaram em 2023, segundo o MP e a polícia do Rio.

"Os integrantes da organização criminosa utilizavam dispositivos eletrônicos como modens e roteadores clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes, manipulando essas informações para cometer fraudes financeiras", informou o MP.

Em nota, o BB disse que a ação "é um desdobramento da operação que se iniciou em julho deste ano e que está em sua quarta fase". "O BB possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes contra a instituição, adotou todas as providências no seu âmbito de atuação e colabora com as investigações do caso", afirmou o banco.

De acordo com os investigadores, em apenas oito meses, os envolvidos conseguiram invadir o sistema de segurança de agências do BB localizadas no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel, Centro do Rio, além de unidades situadas nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.