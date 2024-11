China diz estar disposta a dialogar com os EUA para impulsionar comércio bilateral

A China também está disposta a "expandir as áreas de cooperação e gerenciar as diferenças" com os EUA, disse Wang.

Com a ameaça de Trump de impor tarifas superiores a 60% sobre todos os produtos chineses, o que tem abalado os fabricantes chineses e acelerado a realocação de fábricas para o Sudeste Asiático e outras regiões, os exportadores chineses estão se preparando para quaisquer distúrbios no comércio.

Economistas consultados pela Reuters acreditam que os EUA poderiam impor tarifas de quase 40% sobre as importações da China no início do próximo ano, o que poderia reduzir o crescimento da segunda maior economia do mundo em até um ponto percentual.

Na quinta-feira, as autoridades chinesas anunciaram uma série de medidas destinadas a impulsionar o comércio exterior, incluindo a promessa de fortalecer o apoio financeiro às empresas e expandir as exportações de produtos agrícolas.

A turbulência comercial da Presidência de Trump também trará impactos sobre o iuan. O iuan subiu 10% nos primeiros 18 meses de seu primeiro mandato antes de cair cerca de 12% com a imposição de tarifas e a pandemia.

"Nosso julgamento básico é que a taxa de câmbio permanecerá basicamente estável em um nível razoável e equilibrado", disse Liu Ye, uma autoridade do banco central da China, na mesma coletiva de imprensa.