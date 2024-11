Wall Street fecha em alta após dados de atividade

Por Abigail Summerville e Johann M Cherian

(Reuters) - Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira e os três principais índices registraram ganhos semanais, conforme investidores se confortaram com dados que apontam para uma atividade econômica robusta nos Estados Unidos.

Uma medida da atividade empresarial dos EUA atingiu o maior nível em 31 meses em novembro, impulsionada pela expectativa de taxa de juros mais baixa e políticas mais favoráveis aos negócios por parte do governo do presidente eleito Donald Trump no próximo ano.