Países ricos elevam oferta de financiamento climático da COP29 em busca de destravar acordo

Uma proposta de acordo de 250 bilhões de dólares, elaborada pela presidência da COP29 do Azerbaijão na sexta-feira, foi considerada lamentavelmente insuficiente pelos países em desenvolvimento.

Não ficou claro se a oferta revisada dos países ricos seria suficiente para levar a um acordo, mas negociadores de países em desenvolvimento e nações insulares expressaram frustração neste sábado com um processo que eles disseram não ser inclusivo e abandonaram temporariamente as negociações.

As negociações da COP29 expuseram as divisões entre governos ricos limitados por orçamentos internos apertados e nações em desenvolvimento sofrendo com os altos custos de tempestades, inundações e secas provocadas pelas mudanças climáticas.

Falhas passadas no cumprimento das obrigações de financiamento climático também deixaram os países em desenvolvimento desconfiados em relação a novas promessas.

A nova meta visa substituir o compromisso anterior dos países desenvolvidos de fornecer 100 bilhões de dólares em financiamento climático para nações mais pobres por ano até 2020. Essa meta foi cumprida com dois anos de atraso, em 2022, e expira em 2025.

Cinco fontes com conhecimento das discussões a portas fechadas disseram que a UE concordou que poderia aceitar o número maior de 300 bilhões de dólares por ano. Duas das fontes disseram que os Estados Unidos, a Austrália e a no Reino Unido também estavam a bordo.