Autoridades do BCE mostram nervosismo com crescimento fraco e iminência de tarifas de Trump

LISBOA/HELSINQUE (Reuters) - A taxa de juros da zona do euro continuará caindo, uma vez que a inflação tem desacelerado, mas o crescimento econômico fraco, que será potencialmente exacerbado pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos, pode ser o próximo grande problema no horizonte, disseram autoridades do Banco Central Europeu nesta terça-feira.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano e os investidores esperam novos cortes em todas as reuniões de política monetária até junho do próximo ano, à medida que a zona do euro está mais uma vez rondando uma recessão.

O presidente do banco central português, Mário Centeno, disse que a economia está estagnada e que "os riscos estão se acumulando para baixo", sendo que as tarifas prometidas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, representam um risco adicional.