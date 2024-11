Disney faz acordo de US$43 milhões em processo sobre remuneração de mulheres

Cerca de 9.000 funcionárias e ex-funcionárias da empresa de entretenimento acabaram aderindo ao processo. A Disney tentou impedir a ação coletiva, mas um juiz decidiu em dezembro do ano passado que ela poderia prosseguir, disse Andrus Anderson, um dos escritórios de advocacia, na época.

"Elogio enfaticamente a Sra. Rasmussen e as mulheres que moveram essa ação de discriminação contra a Disney, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Elas arriscaram suas carreiras para levantar a questão da disparidade salarial na Disney", disse Lori Andrus, sócia da Andrus Anderson, no comunicado de segunda-feira.

A Disney já havia contestado as alegações e conclusões da ação judicial. A empresa não respondeu ao pedido de comentário da Reuters em um primeiro momento.

O caso também foi apoiado por uma análise dos dados de recursos humanos da Disney de abril de 2015 a dezembro de 2022, que constatou que as funcionárias da Disney recebiam cerca de 2% menos do que seus pares homens. A análise foi conduzida por David Neumark, professor e economista do trabalho da Universidade da Califórnia em Irvine.

O acordo, que foi apresentado em um tribunal estadual da Califórnia, ainda precisa ser aprovado por um juiz, de acordo com os advogados.

(Reportagem de Nilutpal Timsina e Gnaneshwar Rajan em Bengaluru)