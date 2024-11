Mercado digere novas promessas de tarifas de Trump e ações da China recuam

Embora as ameaças de Trump tenham provocado quedas nos mercados asiáticos, como do Japão, os participantes do mercado na China pareciam não estar preocupados e aguardavam mais medidas de estímulo para impulsionar a economia doméstica.

Yang Tingwu, vice-gerente geral da gestora de ativos Tongheng Investment, disse que um aumento inicial de 10% nas tarifas contra a China "é mais brando do que esperávamos, portanto a notícia é positiva".

Durante sua campanha eleitoral, Trump havia dito que adotaria tarifas de 60% ou mais sobre os produtos da China.

Tendo passado por uma guerra comercial com os EUA no primeiro mandato de Trump, "a China já tem um manual para lidar com as tarifas", disse Simon Yu, vice-gerente geral da Panyao Asset Management.

As políticas protecionistas de Trump podem estimular a China a "acelerar o processo de autossuficiência e substituição de importações".

Ganhos nos setores imobiliário e de bens de consumo básicos foram compensados por perdas em tecnologia e materiais no mercado onshore.