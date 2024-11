Vendas de novas moradias nos EUA caem para o nível mais baixo em dois anos em outubro

As taxas hipotecárias reverteram toda a queda que as havia levado ao menor patamar em mais de um ano e meio, de 6,08%, no final de setembro, depois que o Federal Reserve começou a cortar as taxas de juros.

A taxa média de uma hipoteca com taxa fixa de 30 anos saltou para 6,72% no final de outubro, acompanhando um aumento nos rendimentos do Treasuries dos EUA de 10 anos, que aumentaram devido a dados sugerindo uma trajetória mais lenta de cortes nas taxas de juros do banco central.

As expectativas de menos cortes nas taxas no próximo ano também foram reforçadas por temores de um ressurgimento da inflação. O presidente eleito Donald Trump disse na segunda-feira que imporá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá, e uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China, em seu primeiro dia no cargo.

A hipoteca de taxa fixa de 30 anos ficou em média em 6,84% na semana passada.

As vendas de casas novas caíram 27,7% no Sul, região densamente povoada, provavelmente porque os furacões interromperam a atividade. Elas caíram 9,0% no Oeste, mas aumentaram 1,4% no Centro-Oeste e subiram 53,3% no Nordeste.

O preço médio das casas novas aumentou 4,7%, para 437.300 dólares em outubro, em relação ao ano anterior. O estoque de casas novas aumentou para 481.000, o nível mais alto desde o início de 2008, de 471.000 unidades em setembro.