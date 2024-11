México alerta que tarifa de Trump eliminaria 400.000 empregos nos EUA

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, disse nesta quarta-feira que a tarifa de 25% proposta pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre todos os produtos mexicanos causaria a perda de 400.000 empregos e desaceleraria o crescimento da maior economia do mundo, além de afetar as exportações mexicanas.

"É um tiro no pé", disse ele em uma coletiva de imprensa, acrescentando que o México deseja mais cooperação e integração regional em vez de uma guerra de impostos de importação retaliatórios.

Ebrard disse que as tarifas propostas atingiriam especialmente as principais montadoras, como Ford, General Motors e Stellantis, e aumentariam os preços dos veículos para os consumidores em milhares de dólares.