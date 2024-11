Taxas dos DIs disparam após governo confirmar corte de IR, mercado vê aceleração da Selic

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo – estava em 11,564%, ante 11,508% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 13,63%, em alta de 31 pontos-base ante o ajuste de 13,322%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,31%, ante 12,921% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,19%, em alta de 39 pontos-base ante 12,803%.

Noticiada no início da tarde pela imprensa com informações atribuídas a fontes anônimas, a isenção de IR foi posteriormente confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Em entrevista coletiva para comentar dados de emprego, ele afirmou que o pacote incluirá a isenção de IR e também tratará da taxação de super-ricos e dos supersalários.

Suas declarações foram dadas antes de pronunciamento sobre o pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcado para 20h30 desta quarta-feira em rede nacional, e antes mesmo de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Haddad com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para apresentação das medidas, prevista para esta tarde.

Até então a expectativa predominante era de que o pacote se concentraria em medidas de contenção de despesas, conforme informado anteriormente pela equipe econômica. Assim, a possibilidade de medida de isenção de IR -- que na prática a princípio reduz a arrecadação -- foi imediatamente interpretada por parte do mercado como uma insensatez do governo.

Com isso, as taxas dos DIs, que já estavam em alta ao longo da manhã sob a expectativa do pacote, deram um salto, com alguns contratos mostrando elevações superiores a 40 pontos-base, em meio aos temores de descontrole das contas públicas.