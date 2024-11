Ecorodovias vence leilão da "Nova Raposo" com oferta de outorga de R$2,19 bi

O leilão ocorreu cerca de um mês depois que a CCR venceu a concessão do sistema rodoviário Rota Sorocabana, também no Estado de São Paulo, com oferta de 1,601 bilhão de reais, comprometendo-se com o investimento de 8,8 bilhões de reais ao longo do contrato de 30 anos.

O certame encerra uma série de leilões realizados pelo governo de São Paulo este ano.

Por volta de 17h05 (horário de Brasília), as ações da Ecorodovias caíam 13,64%, nas mínimas do pregão, enquanto o papel da CCR perdia 4,99%.

(Por Patrícia Vilas Boas e Alberto Alerigi Jr.)