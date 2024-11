Governo pode investir até R$4 bi em aeroportos regionais para tentar atrair interessados

"Já conhecem nossa modelagem, nosso arcabouço jurídico e regulatório também e então teriam segurança para continuar investindo", afirmou.

AMPLIAR

Na primeira fase do programa AmpliAR, o foco será em 51 aeródromos situados no Norte e no Nordeste, regiões que segundo o ministério têm déficits de infraestrutura aeroportuária (dois aeroportos no Acre, 15 no Amazonas, um no Amapá, 11 no Pará, quatro em Rondônia e um em Tocantins).

De acordo com o ministério, nos próximos dias, será aberta uma consulta pública para colher contribuições de Estados, municípios, concessionárias, Infraero, companhias aéreas e outras entidades do setor, para discutir o modelo.

A ideia é que o leilão de blocos de aeroportos deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025. Ainda não há uma data para o lançamento do edital para as concessões dos terminais regionais, de acordo com Teixeira.

"Como os grandes aeroportos já foram licitados, a definição dos blocos tem que ser feita com muito cuidado. Por isso a estratégia de fazer investimentos por parte do governo por que aí você mantém a receita deles (operadores) garantida, diminui o risco e a conta fecha no azul", disse o secretário