JP Morgan prevê alta de 1 p.p. da Selic em dezembro após anúncio de pacote fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - O JP Morgan previu nesta quinta-feira que o Comitê de Política Monetária elevará a taxa básica de juros em 1 ponto percentual na sua reunião de 10 e 11 de dezembro e aumentou sua projeção da Selic ao fim do atual ciclo de alta de 13% para 14,25%, ao diagnosticar um aprofundamento do conflito entre a política fiscal e a política monetária após o anúncio do pacote fiscal do governo.

A instituição afirmou que o pacote falhou "em recuperar credibilidade da política econômica", destacando que uma depreciação do câmbio e uma piora nas expectativas de inflação devem elevar as pressões sobre os preços, forçando o BC a subir os juros em um ritmo mais acelerado do que pensado anteriormente.

"Vemos agora o Banco Central aumentando os juros em 1 ponto percentual na próxima reunião, levando a uma taxa terminal de 14,25%, de 13% antes", disse O JP Morgan em nota assinada pelos economistas Cassiana Fernandez, Vinicius Moreira e Mirella Mirandola Sampaio.