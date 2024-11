Governo diz que pacote fiscal economizará R$327 bi em 6 anos e preservará arcabouço, mercado desconfia

Entras as propostas de ordem estrutural com impacto fiscal mais relevante, o governo apresentou uma mudança na regra do reajuste do salário mínimo, estabelecendo que o aumento real anual não pode superar 2,5%, em linha com o arcabouço fiscal. Os reajustes acima da inflação seguirão acompanhando o crescimento da economia de dois anos antes, agora com esse teto. A economia no pagamento dos benefícios previdenciários atrelados ao mínimo foi estimada em 11,9 bilhões de reais nos próximos dois anos.

"O objetivo dessa medida (do salário mínimo) é circunscrever o crescimento de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva. "Nós temos que fazer isso com todo o Orçamento, do meu ponto de vista, para reencontrarmos o equilíbrio fiscal e fazer o país crescer com sustentabilidade."

O Benefício de Prestação Continuada, pago a aposentados e pessoas com deficiência de baixa renda e cujos repasses têm disparado no período recente, sofrerá um aperto nos critérios de renda para o acesso ao benefício, com impacto calculado em 4 bilhões de reais até 2026.

O governo também estimou ganhos de 5 bilhões de reais nesse horizonte com regras mais rígidas para a concessão de benefícios sociais, com a cobrança de biometria.

As emendas orçamentárias parlamentares sofrerão algumas limitações, com impacto estimado de 14,4 bilhões de reais nos próximos dois anos. O crescimento das emendas impositivas deverão respeitar regra do arcabouço fiscal e as emendas não impositivas não poderão ter aumento real. Metade do valor das emendas de comissão deverá ser destinado ao SUS.

Mudanças nas regras da aposentadoria dos militares, que entraram na discussão do pacote na última semana com a justificativa de que seria importante que as forças militares também dessem sua contribuição ao esforço fiscal, terão um impacto limitado para a redução de despesas, de 2 bilhões de reais até 2026. A principal medida é a imposição de uma idade mínima de 55 anos para a entrada na reserva dos militares.