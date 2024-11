Dívida pública bruta do Brasil sobe em outubro e superávit primário fica abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou alta em outubro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou superávit primário menor do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou outubro em 78,6%, contra 78,2% no mês anterior.

De acordo com o BC, esse aumento decorreu principalmente da evolução dos juros nominais apropriados (+0,7 ponto percentual), do efeito da desvalorização cambial (+0,3 p.p.), do resgate líquido de dívida (-0,1 p.p.), e da variação do PIB nominal (-0,5 p.p.).