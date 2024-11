Dólar termina semana com valor recorde de R$6,0012 no fechamento

"Sempre explicamos que o BC atua no câmbio em função de disfuncionalidades", afirmou Galípolo em relação às atuações do BC no câmbio. Na sequência, acrescentou que no caminho até o evento conversou com o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, sobre o assunto. "Estava trocando ideia no carro com Roberto sobre o tema", disse Galípolo, sem se aprofundar na questão.

Na reta final do dia, o dólar voltou para o território positivo, novamente na contramão do que se via no exterior, onde a moeda norte-americana cedia ante a maioria das demais divisas. Às 17h44, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,36%, a 105,690.